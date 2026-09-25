Сума ліміту може змінитися, – адвокатка пояснила, як оподатковуватимуть подарунки у 2027 році

Через збільшення мінімальної заробітної плати в Україні зростають і деякі податки. Так теоретично може змінитися ліміт вартості подарунків, за які людина не повинна буде сплачувати податки. Йдеться здебільшого про ті подарунки, які фізичній особі надає підприємство або ФОП. Наприклад, коли роботодавець дарує працівникові товар, техніку чи подарунковий сериифікат

Чи зміниться неоподатковуваний ліміт подарунків у 2027 році

Якщо мінімальна заробітна плата зросте, то "податки на подарунки" теж можуть нараховуватися за отримані речі, які дорожчі за 25% "мінімалки". Говорити про точну суму неоподатковуваного ліміту подарунків на 2027 рік поки що передчасно, зазначила в коментарі 24 Каналу адвокатка ЮК "Приходько та партнери" Юлія Панасюк.

За словами експертки, попередньо проєкт Державного бюджету на 2027 рік передбачає мінімальну заробітну плату у розмірі 9 546 гривень. Такий показник діятиме з 1 січня. Якщо народні депутати затвердять саме такий розмір "мінімалки", то неоподатковувана вартість певних негрошових подарунків становитиме 2 386 гривень 50 копійок на місяць.

Юлія Панасюк Адвокатка ЮК "Приходько та партнери" Станом на зараз законопроєкт ще перебуває на розгляді Верховної Ради, тому ця сума може змінитися. Ліміт у 25% мінімальної зарплати стосується негрошових подарунків. Грошові виплати прямо виключені з цієї пільги. У 2026 році, коли мінімальна зарплата на 1 січня становить 8 647 грн, неоподатковуваний розмір такого подарунка становить 2 161 гривні 75 копійок. Якщо вартість подарунка перевищує встановлений ліміт, оподатковується сума перевищення.

До неї за правилами Податкової служби застосовуються 18% ПДФО та 5% військового збору, а обов’язок утримати й перерахувати податки покладається на юридичну особу як податкового агента.

Чи сплачуються податки за подарунки від родичів

Оподаткування подарунків від однієї фізичної особи іншій відбувається не за механізмом щодо ліміту в 25% мінімальної зарплати, а за ступенем споріднення між дарувальником та отримувачем.

Так незалежно від вартості подарунки від батьків, чоловіка або дружини та дітей, у тому числі усиновлені, не потребує сплати податків, незалежно від їхньої ціни. Так само за нульовою ставкою оподатковуються речі, отримані від рідних братів та сестер, бабусі, дідуся та онуків.

Такий подарунок не потрібно включати до річної податкової декларації лише через факт його отримання. Якщо ж подарунок отримано від іншої фізичної особи-резидента, яка не належить до першого або другого ступеня споріднення, застосовується ставка ПДФО 5%, а також військовий збір 5%,

– сказала адвокатка.

У випадку, коли дарувальник не є резидентом, ставка ПДФО становить 18%, а військового збору - 5%. Юлія Панасюк радить визначати податковий статус обох сторін і форму подарунка перед його фактичним оформленням.

Якщо подароване майно дуже дороге, до прикладу квартира, будинок, земельна ділянка, автомобіль тощо, то доцільно ще до оформлення договору перевірити податкові наслідки. Особливо це стосується дарування між людьми, які не є близькими родичами, та операцій за участю нерезидентів.

Громадянам радять зберігати договір дарування, документи, що підтверджують ступінь споріднення, вартість майна та, за необхідності, документи про сплату податків.

Нагадаємо, майно, отримане за договором дарування, теж оподатковується за правилами, які ми описали вище.

Хоча в Цивільному кодексі подарунок – це безоплатна річ, але за Податковим – при даруванні майна чи нерухомості потрібно сплачувати податок.