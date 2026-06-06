Що потрібно знати про договір дарування майна?

Про те, чи можна за допомогою такого договору не сплачувати податки, для 24 Каналу розповів адвокат судової практики Юридичної компанії "Де-Юре" Владислав Мартинчук.

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Передусім потрібно розібратися, що таке договір про дарування майна. За статтею 717 Цивільного кодексу України, відповідна угода є підтвердженням передачі майна (права власності на майно) на безкоштовній основі.

Однак при даруванні майна чи нерухомості потрібно сплачувати податок.

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Як пояснює Владислав Мартинчук, Цивільний кодекс передбачає, що набуття майна для отримувача дарунка є безоплатним. Однак за Податковим законодавством все інакше. Подарунки не завжди "дармові". А сплачувати податки може не тільки обдаровуваний. Бувають випадки, коли це обов'язок дарувальника.

Владислав Мартинчук адвокат Подарунки, вартість яких не перевищує 25% мінімальної заробітної плати станом на початок календарного року (у 2026 році це 2 161,75 гривні) не підлягають оподаткуванню взагалі. Якщо вартість подарунка перевищує суму, то необхідно буде заплатити податки на вартість перевищення (тобто від вартості подарунка необхідно відняти 2 161,75 гривні).

Однак за уточненням експерта, таке правило діє лише для резидентів України.

Якими є ставки податків під час дарування майна?

За словами адвоката, якщо обдаровуваний та дарувальник є резидентами України, а також родичами першого або другого ступеня споріднення, то подарунок не оподатковується.

Зауважте! Родичами першого та другого ступеня споріднення є діти, другий з подружжя, батьки, брати, сестри, дід і баба).

Владислав Мартинчук додає, що інші подарунки між фізичними особами-резидентами оподатковуються. Йдеться про податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором теж за ставкою 5%.

Якщо це подарунки від юридичних осіб та нерезидентів – вони оподатковуються у 18% та ще 5%. Відповідно, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Щодо договорів на дарування майна є свої нюанси.

Загалом, ставки податків за договорами дарування є нижчими від інших правочинів,

– зазначив адвокат.

Водночас такий договір можуть визнати недійсним. За умови, якщо буде доведено, що договір дарування укладали з метою приховування іншого правочину.

Нагадаємо, у ситуаціях, коли один з колишнього подружжя вимагає повернути дарунки – це не є законним. Навіть під час цивільного шлюбу ті подарунки, які отримує людина, стають її особисто власністю.

Зокрема про це йдеться у статті 717 Цивільного кодексу, де зазначається, що після дарування речі переходять у власність іншої людини.