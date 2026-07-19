Рішення ВЛК можна переглянути: що потрібно зробити та куди звертатися

Не завжди висновок військово-лікарської комісії є остаточним і може бути оскаржений у встановленому законом порядку. Якщо людина вважає, що її стан здоров'я оцінили неправильно, вона має право вимагати повторного розгляду.

Куди звертатися для оскарження рішення ВЛК

Українське законодавство передбачає можливість перегляду висновку військово-лікарської комісії як в адміністративному, так і в судовому порядку. Насамперед МОЗ рекомендує скористатися адміністративною процедурою, яка зазвичай є швидшою та не потребує звернення до суду.

Якщо рішення ухвалила районна або міська ВЛК, його можна оскаржити до ВЛК вищого рівня – обласної, регіональної або Центральної військово-лікарської комісії. Для цього необхідно подати письмову заяву із зазначенням причин незгоди та додати медичні документи, які підтверджують позицію заявника.

Вища ВЛК має право призначити повторний медичний огляд, витребувати додаткові документи або скасувати попередній висновок, якщо встановить порушення під час проведення медичного огляду чи оцінки стану здоров'я.

Коли можна звернутися до суду

Якщо рішення вищої військово-лікарської комісії також не задовольняє заявника або він вважає, що під час проходження ВЛК були порушені його права, він може звернутися до адміністративного суду.

Під час судового розгляду важливе значення мають усі наявні докази: медичні висновки, результати обстежень, документи про лікування, а також інформація про можливі порушення процедури проведення військово-лікарської експертизи. За потреби суд може призначити додаткову експертизу для об'єктивної оцінки стану здоров'я.

Юристи рекомендують не зволікати з оскарженням та уважно зберігати всі медичні документи, адже саме вони можуть стати ключовими доказами під час перегляду рішення ВЛК. За складних обставин також доцільно звернутися за правовою допомогою до адвоката, який спеціалізується на адміністративному або військовому праві.