Документи про відстрочку у 2026 році: чи потрібно їх носити із собою

Чимало українців наразі є військовозобов'язаними. У зв'язку з цим, вони повинні мати при собі відповідні документи.

Чи слід носити з собою документи про відстрочку

Вони можуть бути як в електронному, так і звичайному форматі, про що наголосила адвокатка Дар'я Тарасенко.

Кожен чоловік повнолітній чоловік у віці 60 років зобов'язаний завжди мати із собою військово-обліковий документ.

Якщо користуєтесь саме документом з "Резерв+", подбайте сьогодні про те, щоб у вас був з собою попередньо збережений файл електронного ВОД (того самого, що з кюар-кодом) або паперова роздруківка цього документа,

– написала Тарасенко.

Юристка практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова пояснила, що це може бути:

військовий квиток;

або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного із вклеєним штрих-кодом;

приписне – коли йдеться про призовника;

або військово-обліковий документ нового зразка.

Якщо ж мова йде про електронний військово-обліковий документ, то слід врахувати, чи містяться там дані щодо перебування на обліку та інформація стосовно "порушення правил військового обліку".

Ба більше, військово-обліковий документ повинні мати й ті особи, які виключені з обліку, аби він підтвердив подібний факт.

Також, якщо у вас є довідка про відстрочку, пам'ятайте: вона діє за пред'явлення військово-облікового документа, серія та номер якого зазначені безпосередньо у довідці,

– додала експертка.

Тобто людина повинна мати при собі документи, що підтверджують наявність відстрочки або бронювання. Однак він може бути як класичного, так й електронного форматі.

Нагадаємо, що людина з відстрочкою чи бронюванням від мобілізації не можуть призвати на військову службу. Але відстрочка має бути чинною та справжньою.