Следует ли иметь при себе документы об отсрочке

Они могут быть как в электронном, так и в обычном формате, что подчеркнула адвокат Дарья Тарасенко.

Каждый совершеннолетний мужчина в возрасте 60 лет обязан всегда иметь при себе военно-учетный документ.

Если вы пользуетесь именно документом из "Резерв+", позаботьтесь сегодня о том, чтобы у вас с собой был предварительно сохраненный файл электронного ВОД (чтого-то самого, что с QR-кодом) или бумажная распечатка этого документа,

– написала Тарасенко.

Юрист по военному праву ЮК "Приходько и партнеры" Диана Тернова пояснила, что это может быть:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

военный билет;

или временное удостоверение военнообязанного с вклеенным штрих-кодом;

призывной билет – если речь идет о призывнике;

или военно-учетный документ нового образца.

Если же речь идет об электронном военно-учетном документе, то следует учесть, содержатся ли в нем данные о нахождении на учете и информация о "нарушении правил военного учета".

Более того, военно-учетный документ должны иметь и те лица, которые исключены из учета, чтобы он подтверждал этот факт.

Кроме того, если у вас есть справка об отсрочке, помните: она действует при предъявлении военно-учетного документа, серия и номер которого указаны непосредственно в справке,

– добавила эксперт.

То есть человек должен иметь при себе документы, подтверждающие наличие отсрочки или бронирования. Однако они могут быть как в классическом, так и в электронном формате.

Напомним, что человека с отсрочкой или бронированием от мобилизации не могут призвать на военную службу. Но отсрочка должна быть действующей и подлинной.