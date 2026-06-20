Спільне майно подружжя забере хтось один: за яких умов можна викупити частку

Після розлучення людина має право викупити свою частину спільного майна, якщо інший колишній член подружжя не проти. Це можливо зробити навіть у випадку, коли будинок записаний на чоловіка, а отримати його у власність повністю хоче дружина.

Кілька кроків, щоб викупити спільне майно подружжя

Отримати спільне майно повністю у власність набагато простіше, ніж здається на перший погляд. Після розлучення кожен з колишнього подружжя має 50% спільного майна. А за згодою можна домовитися про викуп всіх 100%. Про це розповів юрист Євген Корнійчук на порталі "Юристи.UA".

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За порадою фахівців звернулася жінка, яка розлучилася з чоловіком. Вони мали спільний дім, власником якого за документами був чоловік. Колишня дружина й донька мали там прописку. Заявниця каже, що вона має можливість викупити частку будинку й чоловік нібито не проти.

Але в цьому питанні є нюанс. Жінці не потрібно купувати свою частку, якщо будинок придбали у шлюбі та він є спільним майном подружжя. Половина майна вже їй належить. А от якщо колишній чоловік погоджується продати й свою частку, то колишньому подружжю потрібно звернутися до нотаріуса.

Тобто жінці в такому випадку достатньо правильно оформити право власності на весь будинок. Для цього потрібно прийти до нотаріуса й оформити договір про поділ спільного майна подружжя. Далі вже за згодою можна оформити договір купівлі-продажу на користь одного з подружжя.

Так поділ відбувається на основі виплати грошової компенсації. Це той випадок, коли один з колишнього подружжя володіє майном повністю й офіційно сплачує іншому компенсацію за його частку.

Тобто ви купуєте не свою частину, а саме частку колишнього чоловіка, після чого весь будинок може бути зареєстрований за вами,

– пояснив експерт.

Нотаріус має отримати для розгляду справи:

документ про купівлю будинку;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

технічний паспорт на будинок разом з документами на земельну ділянку, якщо вона також оформлюється;

свідоцтва про шлюб та розлучення;

паспорти та картки платника податків обох сторін.

Адвокат уточнив, що оформлення місця проживання не дає право на володіння майном. Його потрібно засвідчити через нотаріальний договір та державну реєстрацію права власності.

Крім того, якщо в родини є неповнолітні діти, які зареєстровані в спільному будинку та є його співвласниками, то нотаріус може додатково перевіряти, чи не порушуються їхні права.

Якщо колишній чоловік добровільно згоден продати Вам свою частку, судовий порядок, скоріше за все, не потрібен. Суд потрібен тоді, коли він відмовляється визнавати Вашу частку, не хоче йти до нотаріуса, не погоджується на продаж або виникає спір щодо вартості будинку,

– додав Євген Корнійчук.

Чи можна після розлучення поділити витрати із зарплати одного з подружжя?

Верховний Суд нагадав, що заробітна плата, отримана під час шлюбу, є спільною сумісною власністю подружжя. Тому кошти, які отримує один із подружжя, не належать виключно йому та мають використовуватися в інтересах сім'ї.

Під час поділу майна суд може враховувати не лише наявні активи, а й гроші, які були витрачені одним із подружжя. Однак компенсацію можна вимагати лише тоді, коли буде доведено, що кошти витрачалися не на потреби сім'ї, а в особистих інтересах.

У розглянутій Судом справі колишній чоловік просив врахувати значні суми, які жінка витратила з його заощаджень під час шлюбу. Суд зазначив, що для отримання компенсації необхідно довести як факт витрачання спільних коштів не в інтересах сім'ї, так і підтвердити розмір таких витрат належними доказами.