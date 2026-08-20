Прихисток в ЄС: українки також будуть доводити, що вони не ухиляються від служби

Українкам, які є військовозобов'язаними, під час отримання захисту в ЄС також можуть доводити відсутність ухилення від військової служби. У Єврокомісії наголосили, що відповідне рішення Ради ЄС не передбачає різниці між чоловіками та жінками.

Які вимоги діють для українців

Речник Єврокомісії Ламмерт на брифінгу пояснив, що рішення Ради Європейського Союзу щодо військового обов'язку застосовується однаково до чоловіків і жінок. За його словами, документ не містить окремих правил залежно від статі людини.

"Йдеться про військову службу або про службу в армії, тому немає різниці між чоловіками та жінками", – наголосив представник Єврокомісії.

Вимоги стосуються виконання військового обов'язку. Зокрема, під час розгляду питання про надання захисту можуть враховувати, чи проходить людина військову службу зараз або чи проходила її раніше.

Таким чином, сам факт того, що заявник є жінкою, не означає автоматичного звільнення від відповідних вимог. Якщо українка належить до категорії військовозобов'язаних, до неї застосовуватимуться ті самі принципи, що й до чоловіків.

Що це означає для українок

На практиці це означає, що українкам, які є військовозобов'язаними, для отримання захисту в країнах ЄС може знадобитися підтвердити, що вони не ухиляються від виконання військового обов'язку.

Водночас рішення не означає, що кожна українка автоматично повинна доводити факт проходження військової служби. Йдеться саме про виконання вимог щодо військового обов'язку та відсутність підстав вважати людину такою, що ухиляється від служби.

Важливо й те, що остаточне рішення щодо надання захисту ухвалюється відповідно до правил та процедур конкретної держави ЄС. Тому перелік документів і спосіб підтвердження відповідних обставин можуть відрізнятися залежно від країни.

Фактично Єврокомісія дала зрозуміти, що гендер не є підставою для різного застосування вимог. Якщо людина має військовий обов'язок в Україні, під час розгляду її ситуації в ЄС цей фактор можуть враховувати незалежно від того, чоловік це чи жінка.