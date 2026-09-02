Право 24 Юридичний гайд Брав за "послуги" 50 тисяч гривень: посадовець СБУ продавав дані людей із таємної бази
2 вересня, 11:49
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Брав за "послуги" 50 тисяч гривень: посадовець СБУ продавав дані людей із таємної бази

Дар'я Смородська

На Житомирщині правоохоронці затримали співробітника СБУ, який торгував таємними даними про телефонні дзвінки та локації громадян. Він мав доступ до бази й користувався службовим становищем.

Подробиці викриття працівника СБУ

Затриманий оперуповноважений Коростенського райвідділу СБУ мав офіційний доступ до службової бази із грифом таємності. Замість використання інформації для розшуку злочинців посадовець відстежував вхідні й вихідні дзвінки, а також точне місцеперебування абонентів на замовлення сторонніх осіб. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Свій "бізнес" правоохоронець вів щонайменше з травня 2026 року. Викрити схему вдалося після того, як черговий клієнт звернувся до нього з проханням "пробити" номер дружини через підозру у зраді.

Силовик просив у клієнтів 50 тисяч гривень, при чому сплачувати людина мала двома рівними частинами. Першу половину суми посадовець брав як аванс, а решту – після надання повного звіту про телефонні з'єднання та геолокацію.

27 серпня підозрюваного вдалося затримати безпосередньо під час одержання другого траншу хабаря. Його злочин інкримінують як одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Покарання за це може бути в вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Слідчі ДБР та прокурори Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону наразі встановлюють повне коло клієнтів затриманого та масштаби його діяльності.

Випадки зловживань серед співробітників спецслужб залишаються у фокусі уваги антикорупційних органів. Нагадаємо, раніше співробітнику СБУ повідомили про підозру через створення схеми ухилення від мобілізації через фіктивне працевлаштування. Крім того, посадовець намагався "відмити" здобуті злочинним шляхом гроші.

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