Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, про підозру посадовцю СБУ оголосили спільно із детективами НАБУ. Слідство встановило, що посадовець залучив до оборудки спільника та директорку підприємства, яке мало статус критично важливого.

Як працювала схема?

За даними слідчих, військовозобов'язаних чоловіків за гроші фіктивно працевлаштовували на об'єкт критичної інфраструктури, де вони отримували бронювання від мобілізації.

Заробітну плату, яку нарахували, вони мали повертати учасникам схеми на визначені ними банківські рахунки. Ніякої роботи вказані працівники на підприємстві не виконували,

– пояснили в САП.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів передачі неправомірної вигоди на загальну суму майже 1 мільйон гривень. Зазначається, що частину хабарів ділки приймали у криптовалюті.

Крім того, співробітникові СБУ додатково інкримінують легалізацію понад 18,4 мільйона гривень, за які він купив нерухомість і автомобіль.

У ході розслідування також з'ясувалося, що його спільник незаконно встановлював та використовував спецзасоби для негласного отримання інформації.

Правоохоронці продовжують протидіяти подібним зловживанням. Нагадаємо, було викрито сім схем ухилення від мобілізації у п'ятьох регіонах України, до яких були причетні посадовці та медики.