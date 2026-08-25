Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, подозрение должностному лицу СБУ было предъявлено совместно с детективами НАБУ. Следствие установило, что должностное лицо привлекло к сделке сообщника и директора предприятия, имевшего статус критически важного.

Как работала схема "бронирования"

По данным следователей, военнообязанных мужчин за деньги фиктивно трудоустраивали на объект критической инфраструктуры, где они получали бронирование от мобилизации.

Начисленную заработную плату они должны возвращать участникам схемы на определенные ими банковские счета. Никакой работы указанные работники на предприятии не выполняли,

– объяснили в САП.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов передачи неправомерной выгоды на общую сумму около 1 миллиона гривен. Отмечается, что часть взяток дельцы принимали в криптовалюте.

Кроме того, сотруднику СБУ дополнительно инкриминируют легализацию более 18,4 миллионов гривен, за которые он купил недвижимость и автомобиль.

В ходе расследования также выяснилось, что его подельник незаконно устанавливал и использовал спецсредства для негласного получения информации.

Правоохранители продолжают противодействовать подобным злоупотреблениям. Напомним, было разоблачено семь схем уклонения от мобилизации в пяти регионах Украины, к которым причастны чиновники и медики.