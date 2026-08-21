О раскрытии масштабных махинаций сообщила Служба безопасности Украины. Комплексные операции проводились в Житомирской, Одесской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур.

Что известно о махинациях

В Житомирской области четверо фигурантов ссылались на вымышленные онкологические заболевания. Местная риелторша подбирала "клиентов" за 15 тысяч долларов, а ее сообщники, среди которых заведующий отделением и врач онкодиспансера, имитировали хирургические операции и подменяли биологические материалы настоящих больных. Услугой воспользовались почти 50 человек.

В Одесской области контрразведка задержала 3 человека, среди которых сын председателя регионального хозяйственного суда и 2 бывших должностных лица ТЦК. Они вместе с секретарем ВВК оформляли фиктивное стационарное лечение за 15 тысяч долларов.

Кроме того, в Одессе сотрудники СБУ разоблачили семейного врача и двух сотрудниц местного медучреждения, которые обещали уклонистам "внеочередное" снятие с воинского учета на основании фиктивных медицинских заключений об установлении группы инвалидности за 4 тысячи долларов. Среди фигуранток – заведующая одним из отделений областного медицинского центра. Только в начале преступной деятельности дельцов за их "услугами" обратилось не менее 20 мужчин.

В Черкасской области правоохранители пресекли деятельность блогера, который распространял в TikTok маршруты передвижения патрулей ТЦК. Кроме того, в регионе разоблачили бывшую секретаршу комиссии, которая за 2 тысячи долларов оформляла призывникам фиктивную опеку из-за болезней родственников. Этой схемой воспользовались почти 100 мужчин.

В Хмельницкой области трое дельцов были уличены в фиктивном трудоустройстве военнообязанных на предприятие критической инфраструктуры с последующим бронированием за 14 тысяч долларов. Таким образом мужчины получали возможность выехать за пределы Украины под предлогом служебной командировки.

А в Виннице контрактник воинской части выводил мобилизованных за периметр объекта в обход КПП за 9,5 тысячи долларов. В дальнейшем двое сообщников организатора преступления должны были вывезти дезертиров на своих автомобилях за пределы гарнизона.

Всем 18 задержанным объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за препятствование деятельности ВСУ, незаконную переправку лиц через границу и дезертирство. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно в Ровенской области задержали агента ФСБ. Мужчина снимал объекты для российских спецслужб, а впоследствии даже просил оружие для убийств военных.