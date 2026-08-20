Задержанным оказался местный безработный из Ровенской области, который попал в поле зрения врага из-за антиукраинских комментариев в мессенджерах. Мужчина координировал ракетно-дроновые удары и готовился к физической ликвидации украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о деятельности предателя

Для выявления мест дислокации Сил обороны корректировщик объезжал территорию на мотоцикле. При этом он фиксировал военные объекты на скрытый видеорегистратор, вмонтированный в шлем.

Собранные координаты потенциальных целей агент передавал оккупантам через мессенджеры, а также предоставил российским кураторам удаленный доступ к своему смартфону.

Впоследствии злоумышленник решил расширить свою деятельность и попросил у представителей ФСБ оружие и боеприпасы. Задачей агента должна была стать физическая ликвидация воинов Сил обороны на территории области. Кроме того, он пытался раздобыть беспилотник для проведения аэроразведки.

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Сотрудники СБУ задержали фигуранта с поличным во время новой разведывательной вылазки вблизи объекта украинских войск. В ходе обысков у него изъяли компьютер, мобильный телефон с доказательствами преступлений и видеорегистратор.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Днепропетровской области СБУ задержала российского агента, который сбежал из учебного центра ВСУ и наводил удары по Никополю.

Также СБУ задержала российского агента, который зарегистрировал 27 спутников Starlink для врага.