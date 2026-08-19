За содеянное ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает СБУ.

Что известно о задержанном?

Военные контрразведчики задержали в Изюме в Харьковской области российского агента. Безработный переселенец из временно оккупированного города Хрустальный в Луганской области успел зарегистрировать для россиян 27 терминалов спутниковой связи.

Российские спецслужбы нашли исполнителя через инстаграм, где тот искал "легкие деньги". Предатель оформил одну станцию на свое имя и передал все реквизиты своему куратору на оккупированных территориях.

Впоследствии мужчина начал привлекать местных жителей, чтобы зарегистрировать еще больше спутников. Благодаря этим устройствам россияне планировали координировать действия своих штурмовых подразделений и направлять дроны по Харьковской области.

Кроме того, предатель должен был отслеживать координаты Сил обороны для подготовки будущих обстрелов. За свою работу он надеялся получить "эвакуацию" в оккупированную часть Луганской области.

Сотрудники СБУ задержали агента в его квартире. В ходе обысков у фигуранта изъяли смартфон с доказательствами его работы на страну-агрессора.



Переписка предателя с российским куратором / Фото СБУ

Следователи уже сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111, в которой речь идет о государственной измене в условиях военного положения. В настоящее время мужчина находится под стражей, и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, 11 августа СБУ и Нацполиция раскрыли две сети в Днепре и Житомире, которые активировали спутники для оккупантов. Российские спецслужбы вербовали людей с наркотической зависимостью, предлагая им по 50 долларов за каждую успешную регистрацию.