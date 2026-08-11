В дальнейшем эти терминалы использовались оккупантами для координации боевых действий и корректировки ракетных ударов по территории Украины. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины.
Как работала схема с регистрацией Starlink для россиян в Житомире и Днепре?
Расследование установило, что российские спецслужбы целенаправленно искали исполнителей через телеграм-каналы, ориентируясь на социально незащищенных граждан и лиц с наркотической зависимостью. За каждую успешную регистрацию терминала кураторы обещали от 50 долларов, а также предлагали дополнительные бонусы за привлечение новых участников.
В Днепре контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила женщину, которая выполняла задания врага, чтобы получить деньги на покупку наркотиков. Сначала фигурантка оформила один терминал на свое имя, после чего начала вовлекать в преступную схему своих знакомых, которые также искали средства на очередную "дозу".
Параллельно в Житомире киберспециалисты СБУ задержали 25-летнюю местную безработную и ее 29-летнего приятеля. Женщина зарегистрировала первый терминал на себя, а впоследствии вместе с сообщником наладила "серийную" активацию оборудования в почтовых отделениях. Злоумышленники находили подставных лиц, которые за определенный "процент" предоставляли свои паспортные данные для верификации. Всего правоохранители установили более десятка жителей Житомира, которые прошли регистрацию без фактического получения техники.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
В Днепре и Житомире задержали вражеских агентов / Фото СБУ
Вербовщики убеждали потенциальных исполнителей, что их действия якобы нужны лишь для внесения оборудования в так называемый "белый список" в целях стабильной работы. Однако данные об активированных устройствах передавались российским военным. Враг использовал эти системы для обеспечения своих подразделений интернетом, координации боевых действий и корректировки артиллерийских и ракетных ударов по территории Украины, что создавало препятствия для работы Сил обороны.
3 августа оперативники управления стратегических расследований Нацполиции совместно со следователями СБУ и при силовой поддержке спецназовцев КОРД и роты полиции особого назначения провели обыски по местам проживания фигурантов. В ходе следственных действий были изъяты мобильные телефоны и банковские карты. На данный момент Служба безопасности полностью заблокировала все незаконно зарегистрированные системы Starlink.
Правоохранители раскрыли схему по регистрации Starlink для россиян / Фото Национальной полиции Украины
Какое наказание грозит задержанным?
Трем задержанным агентам сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса о препятствовании законной деятельности ВСУ, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и пособничестве государству-агрессору. Суд уже избрал двум организаторам житомирской схемы меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается, а правоохранители продолжают выявлять всех участников преступной схемы и проверять причастность других лиц к сотрудничеству со спецслужбами противника.
Напомним, ранее СБУ поймала с поличным агента российского ГРУ в Одессе. Мужчина собирал информацию о местах сосредоточения личного состава, техники, радиолокационных станций и позиций зенитно-ракетных комплексов.