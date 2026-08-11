В дальнейшем эти терминалы использовались оккупантами для координации боевых действий и корректировки ракетных ударов по территории Украины. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины.

Как работала схема с регистрацией Starlink для россиян в Житомире и Днепре?

Расследование установило, что российские спецслужбы целенаправленно искали исполнителей через телеграм-каналы, ориентируясь на социально незащищенных граждан и лиц с наркотической зависимостью. За каждую успешную регистрацию терминала кураторы обещали от 50 долларов, а также предлагали дополнительные бонусы за привлечение новых участников.

В Днепре контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила женщину, которая выполняла задания врага, чтобы получить деньги на покупку наркотиков. Сначала фигурантка оформила один терминал на свое имя, после чего начала вовлекать в преступную схему своих знакомых, которые также искали средства на очередную "дозу".

Параллельно в Житомире киберспециалисты СБУ задержали 25-летнюю местную безработную и ее 29-летнего приятеля. Женщина зарегистрировала первый терминал на себя, а впоследствии вместе с сообщником наладила "серийную" активацию оборудования в почтовых отделениях. Злоумышленники находили подставных лиц, которые за определенный "процент" предоставляли свои паспортные данные для верификации. Всего правоохранители установили более десятка жителей Житомира, которые прошли регистрацию без фактического получения техники.

В Днепре и Житомире задержали вражеских агентов / Фото СБУ

Вербовщики убеждали потенциальных исполнителей, что их действия якобы нужны лишь для внесения оборудования в так называемый "белый список" в целях стабильной работы. Однако данные об активированных устройствах передавались российским военным. Враг использовал эти системы для обеспечения своих подразделений интернетом, координации боевых действий и корректировки артиллерийских и ракетных ударов по территории Украины, что создавало препятствия для работы Сил обороны.

3 августа оперативники управления стратегических расследований Нацполиции совместно со следователями СБУ и при силовой поддержке спецназовцев КОРД и роты полиции особого назначения провели обыски по местам проживания фигурантов. В ходе следственных действий были изъяты мобильные телефоны и банковские карты. На данный момент Служба безопасности полностью заблокировала все незаконно зарегистрированные системы Starlink.

Правоохранители раскрыли схему по регистрации Starlink для россиян / Фото Национальной полиции Украины

Какое наказание грозит задержанным?

Трем задержанным агентам сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса о препятствовании законной деятельности ВСУ, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и пособничестве государству-агрессору. Суд уже избрал двум организаторам житомирской схемы меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается, а правоохранители продолжают выявлять всех участников преступной схемы и проверять причастность других лиц к сотрудничеству со спецслужбами противника.

Напомним, ранее СБУ поймала с поличным агента российского ГРУ в Одессе. Мужчина собирал информацию о местах сосредоточения личного состава, техники, радиолокационных станций и позиций зенитно-ракетных комплексов.