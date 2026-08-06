Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, мужчина собирал информацию о местах сосредоточения личного состава, техники, радиолокационных станций и позиций зенитно-ракетных комплексов.

Что известно о "работе" шпиона в Одессе?

Помимо упомянутых выше задач, мужчина также отслеживал маршруты мобильных огневых групп, прикрывающих небо над Одесской областью. Так, корректировщик пытался максимально содействовать российским войскам.

По данным следствия, фигурант регулярно обходил улицы и скрытно снимал расположение украинских защитников. Отдельно он фиксировал последствия предыдущих атак по Одессе, чтобы российские военные могли точнее корректировать повторные обстрелы.

СБУ задержала его именно в тот момент, когда он пытался сфотографировать периметр одного из закрытых военных объектов.

Операцию провели сотрудники спецслужбы в Одесской области совместно с прокуратурой.

Как именно он работал на российскую разведку?

Следователи установили, что местного безработного дистанционно завербовали представители российских спецслужб. Он вошел в разветвленную агентурную сеть, которой руководит предатель Сергей Лебедев под псевдонимом "Лохматый".

По данным СБУ, этот куратор скрывается во временно оккупированном Донецке и сотрудничает одновременно с ФСБ и военной разведкой страны-агрессора. Именно через такие каналы враг и получал информацию об украинских позициях в Одессе.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. На устройствах обнаружили фото, видео и геолокации потенциальных целей для ударов.

Подтверждение сотрудничества одессита с россиянами: смотрите фото СБУ

Следователи уже сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно о подобных случаях?

Недавно мы писали о том, что СБУ задержала военнослужащего, который работал на российскую военную разведку и корректировал удары по Полтавской области. Агент передавал оккупантам координаты автозаправочных станций, а также место дислокации своей воинской части.

Мужчину завербовали после его антиукраинских сообщений в телеграм-чатах. Во время обыска у него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.