Об этом сообщили в СБУ.

Что известно о задержании российского агента?

Как установили правоохранители, приоритетными целями для врага были местные автозаправочные станции. Кроме того, агент должен был собирать информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны в центральном регионе Украины.

По информации СБУ, злоумышленником оказался мобилизованный военнослужащий взвода технического обеспечения одной из местных воинских частей. В поле зрения российской разведки он попал после того, как публиковал антиукраинские комментарии в телеграм-чатах. После вербовки мужчина во время суточных отпусков обходил местность, фотографировал автозаправочные станции и передавал оккупантам их координаты.

Также он сообщил врагу место дислокации своей воинской части. Сотрудники СБУ задержали агента по месту прохождения службы.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской разведкой. Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала агента ФСБ, который собирал данные для подготовки ударов по энергетическим объектам Киевской и Житомирской областей, а также шпионил за местами базирования украинских военных. По данным следствия, завербованный через Telegram сотрудник предприятия передавал россиянам координаты важных объектов. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, предателю грозит пожизненное заключение.

Кроме того, украинские спецслужбы задержали двух агентов Кремля, которые корректировали российские удары по Донецкой области, передавая координаты позиций Сил обороны в Краматорске и Лимане. По данным следствия, одним из задержанных является водитель коммунальной автовышки, другим – бывший сотрудник "Укрзализныцы". Обоим было предъявлено подозрение в государственной измене, им грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.