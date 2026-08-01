Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о задержании предателя, работавшего на российские спецслужбы?

По данным следствия, злоумышленник собирал информацию о тепловых электроцентралях и электроподстанциях, которые обеспечивают электроэнергией столичный регион и Житомирскую область. Полученные сведения российские спецслужбы могли использовать для планирования ракетно-дроновых атак.

Параллельно агент шпионил за Силами обороны на севере Украины. Он фиксировал места сосредоточения личного состава и военной техники, а также пункты дислокации оперативных аэродромов и полигонов.

Как установили правоохранители, предателем оказался работник предприятия по обработке гранита в Житомирской области. В поле зрения российских спецслужб он попал во время поиска быстрого заработка в телеграм-каналах. После вербовки мужчина использовал рабочие поездки для сбора разведданных. В частности, он отслеживал последствия предыдущих российских атак по местным энергетическим объектам.

Сотрудники СБУ зафиксировали его преступную деятельность и задержали агента непосредственно на рабочем месте. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами. Правоохранители также приняли меры по защите энергетических объектов и других локаций, которые разведывал фигурант.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух агентов Кремля, которые корректировали российские удары по Донецкой области. Один из них работал водителем коммунальной автовышки в Краматорске и собирал координаты позиций украинских военных, другой – бывший сотрудник "Укрзализныци" – передавал данные о позициях ВСУ и фортификационных сооружениях в районе Лимана. Обоих задержали, изъяв телефоны с доказательствами сотрудничества с Россией. Им объявили подозрение в государственной измене, сейчас они находятся под стражей. Предателям грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Также в Донецкой области разоблачили таксиста, который работал на российское ГРУ и корректировал удары по Краматорску и окрестностям. Он собирал данные о командных пунктах, складах и позициях ВСУ, передавая их через родственника в России.