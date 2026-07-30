Об этом сообщили в СБУ .

Как СБУ задержала агентов Кремля?

По данным СБУ, россияне планировали использовать информацию агентов для ударов по командным пунктам, логистическим базам и другим объектам Сил обороны на востоке Украины.

В Краматорске правоохранители задержали водителя коммунальной автовышки, которого, по версии следствия, оккупанты дистанционно завербовали из-за его пророссийских взглядов.

Он собирал координаты позиций украинских военных на окраинах города и передавал их российской стороне для наведения ракетных и дроновых ударов.

Собранную информацию агент хранил на смартфоне, чтобы впоследствии передать ее своему куратору из России. Для конспирации он регулярно удалял переписку и использовал специальный "пароль-поздравления" при выходе на связь.

Впрочем, это не помогло избежать разоблачения. СБУ задокументировали его деятельность и задержали во время сбора информации вблизи одного из военных объектов.

Еще одного вражеского агента разоблачили в Лимане. По данным СБУ, бывшего работника "Укрзализныци" россияне завербовали из-за знакомого - так называемого "депутата" из временно оккупированной части Донбасса.

По его указаниям мужчина собирал данные о позициях Сил обороны и фортификационных сооружений. После каждого обхода он обозначал обнаруженные объекты на карте и передавал информацию посреднику, контактировавшему с российскими спецслужбами.

Задержан фигурант в Славянске, куда его эвакуировали украинские военные из прифронтового Лимана.

В ходе обысков следователи изъяли у агентов телефоны со всеми доказательствами сотрудничества с россиянами. Обеим шпионам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Что еще известно об успешных операциях СБУ?

Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала таксиста, который сотрудничал с российской военной разведкой . Агент корректировал удары по Краматорску и близлежащим территориям.

Под видом рабочих поездок вражеский агент объезжал прифронтовые районы и отмечал на гугл-картах места базирования и маршруты передвижения украинских военных.

Правоохранители разоблачили на Полтавщине студентку, которая, по данным следствия, собирала разведданные для российской ФСБ .

Во время передвижения по городу она присматривалась к объектам энергетической инфраструктуры и позициям украинской ПВО, а собранную информацию передавала куратору.