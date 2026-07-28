Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о российской агентке?

Как сообщает СБУ, девушка действовала под прикрытием прогулок и поездок такси. Именно так она пыталась незаметно фиксировать координаты критических объектов, которые могли бы стать мишенью для российского удара.

По версии следователей, к сотрудничеству с врагом студентка пришла из-за поисков "легкого" заработка в телеграмм-каналах. После вербовки она получила конкретные задачи от российских кураторов и начала объезжать Полтаву и окрестности.

Отдельным направлением ее работы была фото- и видеофиксация позиций подразделений противовоздушной обороны. Такие данные, как утверждают в спецслужбе, россияне могли использоваться для подготовки воздушного удара по региону.

В ходе обысков у нее изъяли смартфоны и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с врагом. Задержанной уже сообщили о подозрении в государственной измене.

Она находится под стражей без права внесения залога. Если вину докажут, студентке грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Днепре агента России , зарегистрировавшего для оккупантов более 1000 терминалов Starlink. По данным следствия, мужчину завербовали через телеграммы, после чего он оформлял оборудование на себя и подставных лиц. Все незаконно зарегистрированные терминалы уже заблокированы, а подозреваемому объявили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Одесские области также задержан агент ФСБ , корректировавший российские удары по топливно-энергетической инфраструктуре и логистике Сил обороны. По данным следствия, его поймали при установке GPS-трекера на военный бензовоз для наведения атаки в режиме реального времени. Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.