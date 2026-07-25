Об этом сообщает СБУ.

Чем занимался российский агент?

По данным следствия, среди приоритетных задач российского агента был поиск и передача координат автозаправочных станций, а также пунктов дислокации грузовых эшелонов "Укрзализныци" и бензовозов Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он устанавливал GPS-трекер на военный бензовоз, чтобы скорректировать по нему вражескую атаку в режиме реального времени,

– говорится в сообщении.

Впоследствии выяснилось, что наведением российских обстрелов занимался завербованный ФСБ местный безработный. В поле зрения вражеских спецслужб он попал, когда искал "легкие" заработки в телеграм-каналах.

Впоследствии агент получил инструкции от российского куратора о том, что нужно выяснить "нужные цели", приобрести GPS-трекеры и установить их на объекты.

Как отмечают в СБУ, с помощью прицельных ударов по автоцистернам, грузовым эшелонам и местным АЗС враг планировал сорвать снабжение фронта и расшатать внутреннюю обстановку на юге Украины.

Во время обыска на месте задержания фигуранта правоохранители обнаружили GPS-трекер, который он должен был активировать на военном бензовозе. Также у злоумышленника изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ уже сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения – теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, недавно правоохранители также разоблачили вражеского агента в Хмельницкой области. По данным следствия, мужчина собирал координаты объектов, которые могли стать мишенью для новых вражеских атак.