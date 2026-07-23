Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Чем занимался вражеский агент на Западе Украины?

По данным следствия, мужчина действовал под видом обычного велосипедиста и регулярно объезжал районы на велосипеде, снимал на смартфон периметры объектов и фиксировал точные координаты. Именно эти материалы, как утверждают правоохранители, должны были помочь врагу скорректировать ракетные и дроновые удары по западным областям Украины.

Собранную информацию украинец передавал российскому куратору вместе с видео и геолокациями.

Как отметили в СБУ, фигуранта завербовали через анонимные каналы в телеграме. Там он активно искал любую возможность подзаработать, а деньги были нужны ему для покупки очередной дозы наркотиков. Ранее мужчина уже имел судимость за наркопреступления.

Оперативники задержали агента во время доразведки вблизи одного из стратегических объектов. В ходе обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Самое суровое наказание, которое ему грозит, – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ предотвратила двойной теракт в Ивано-Франковске. По плану, агент России должен был взорвать самодельное взрывное устройство возле жилого комплекса, а после прибытия экстренных служб – нанести повторный удар.