Об этом сообщает СБУ.

Что известно о теракте в Ивано-Франковске?

По данным СБУ, враг планировал совершить двойной взрыв во дворе жилого комплекса в центральной части города. Основной целью атаки было не только нанести ущерб гражданскому населению, но и поразить сотрудников правоохранительных органов и представителей экстренных служб, которые должны были прибыть на место после первого взрыва.

Первый взрыв должен был произойти путем дистанционной активации самодельного взрывного устройства. Его планировали разместить на парковке возле жилого комплекса среди гражданских автомобилей.

После первой атаки российские кураторы планировали нанести второй удар – в тот момент, когда на место происшествия прибыли бы жильцы дома, правоохранители, медики и спасатели. Второй взрывной узел должны были взорвать дистанционно, чтобы увеличить количество пострадавших среди людей, реагировавших на первый взрыв.

Как установила СБУ, подготовкой преступления занимался местный житель Ивано-Франковска. По данным следствия, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб из-за поиска "легких заработков" в Telegram-каналах. После контакта с представителями России он получил инструкции по подготовке теракта.

Переписка с российскими спецслужбами / Фото СБУ

Для выполнения задания агент арендовал квартиру с видом на место, где планировались взрывы. Это позволяло ему наблюдать за территорией и координировать действия с российскими кураторами. Кроме того, он скрытно установил во дворе жилого комплекса телефон, подключенный к powerbank. С помощью этого устройства российские спецслужбы должны были определить наиболее подходящее место для будущего взрыва.

Получив инструкции от российских кураторов, мужчина начал закупать компоненты для самодельных взрывных устройств. Россияне приказали ему замаскировать взрывчатку под бытовые предметы – кухонные кастрюли.

В каждую емкость планировалось поместить примерно по 6 килограммов взрывчатого вещества, установить детонаторы и добавить металлические элементы в виде сотен болтов. Такое наполнение должно было увеличить поражающую силу взрыва и количество возможных жертв.

Самодельное взрывчатое вещество / Фото СБУ

Контрразведка Службы безопасности не только предотвратила преступление, но и собрала доказательства подготовки теракта. Правоохранители установили личности сотрудников российских спецслужб, которые координировали действия агента и руководили подготовкой атаки

Напомним, недавно суд признал виновным 19-летнего жителя Киева в государственной измене и попытке совершения теракта по заказу российских спецслужб. По данным Офиса генпрокурора, мужчину завербовали на временно оккупированной территории Донецкой области, после чего его переправили в Украину для выполнения задания.

В Киеве он должен был взорвать самодельное взрывное устройство в спальном районе столицы с помощью дистанционного радиопульта, однако взрыв не произошел. Правоохранители задержали агента после неудачной попытки теракта и изъяли доказательства его сотрудничества с российским куратором. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.