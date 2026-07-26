Как выяснило СБУ , вражеским агентом оказался уроженец Луганщины.

Как действовала незаконная схема из Starlink?

По данным следствия, оккупанты завербовали мужчину, когда он искал легкого заработка через Telegram-каналы.

По указаниям российского куратора он сначала оформил Starlink на себя, а затем начал массово регистрировать терминалы, используя данные подставных лиц в отделениях почтовых операторов. Таким образом, предатель верифицировал для захватчиков более 1000 терминалов спутниковой связи.

СБУ задержала злоумышленника дома и изъяла телефон с поличным сотрудничества с агрессором.

Также спецслужба заблокировала все незаконно зарегистрированные терминалы Starlink. Задержанному сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что с 2023 года российские кафиры использовали терминалы Starlink, получая их путем контрабанды . В 2026 году враг начал использовать спутниковую связь для более точных ударов дронами по Украине. Тогда Киев обратился в компанию SpaceХ с просьбой заблокировать врагу доступ к Starlink. Как следствие – был создан "белый список" терминалов, куда вошли только официально зарегистрированные. Все остальные были отключены на территории Украины.