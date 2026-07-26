Як з'ясувало СБУ, ворожим агентом виявився уродженець Луганщини.

Як діяла незаконна схема зі Starlink?

За даними слідства, окупанти завербували чоловіка, коли він шукав легкого заробітку через Telegram-канали.

За вказівками російського куратора він спочатку оформив Starlink на себе, а потім почав масово реєструвати термінали, використовуючи дані підставних осіб у відділеннях поштових операторів. У такий спосіб зрадник верифікував для загарбників понад 1000 терміналів супутникового зв'язку.

СБУ затримала зловмисника вдома та вилучила телефон із доказами співпраці з агресором.

Також спецслужба заблокувала всі незаконно зареєстровані ним термінали Starlink. Затриманому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що з 2023 року російські окупанти використовували термінали Starlink, отримуючи їх шляхом контрабанди. У 2026 році ворог почав використовувати супутниковий зв'язок для точніших ударів дронами по Україні. Тоді Київ звернувся до компанії SpaceХ з проханням заблокувати ворогу доступ до Starlink. Як наслідок – був створений "білий список" терміналів, куди увійшли лише офіційно зареєстровані. Усі інші були вимкнути на території України.