Таку заяву американський бізнесмен і власник компанії SpaceX зробив в інтерв'ю The Economist.

Як у росіян опинилися термінали Starlink?

За словами Маска, його компанія SpaceX ніколи не продавала Starlink росіянам. Вони замовляли термінали через Україну, а потім контрабандою переправляли у зону бойових дій, де перебували їхні війська.

Бізнесмен визнав, що окупанти використовували ці термінали для того, щоб атакувати Україну дронами.

Щоб вирішити цю проблему, ми спільно з урядом України створили "білий список" дозволених терміналів Starlink,

– сказав Маск.

Водночас, на думку мільярдера, створення "білого списку" мало й негативні наслідки. Через це багато звичайних людей, які користувалися Starlink для роботи чи навчання, тепер більше не мають до нього доступу.

Нагадаємо, термінали Starlink з'явилися у російських окупантів ще у 2023 році. Втім, на початку 2026 року ворог почав активно використовувати їх для атаки дронами на Україну. Завдяки цьому противник міг обходити українську ППО та здійснювати керування своїми БпЛА "онлайн".

У лютому тодішній міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска із проханням заблокувати окупантам супутниковий зв'язок через Starlink. Для цього був створений "білий список", куди входять лише офіційно зареєстровані термінали. Усі інші – вимкнули.

Вже за кілька днів в росіян на фронті масово "ліг" Starlink. Його окупанти також використовували для зв'язку між підрозділами. Тому після блокування Starlink у російських військах почався хаос.

Деякі ЗМІ вважають, що заблокування Starlink для ворога допомогло Україні повернути близько 400 квадратних кілометрів території під час контрнаступу на початку 2026 року.