Такое заявление американский бизнесмен и владелец компании SpaceX сделал в интервью The Economist .

Как у россиян оказались терминалы Starlink?

По словам Маска, его компания SpaceX никогда не продавала Starlink россиянам. Они заказывали терминалы через Украину, затем контрабандой переправляли в зону боевых действий, где находились их войска.

Бизнесмен признал, что оккупанты использовали эти терминалы для того, чтобы атаковать Украину дронами.

Чтобы решить эту проблему, мы совместно с правительством Украины создали "белый список" разрешенных терминалов Starlink,

– сказал Маск.

В то же время, по мнению миллиардера, создание "белого списка" имело и негативные последствия. Поскольку многие обычные люди, которые пользовались Starlink для работы или обучения, теперь больше не имеют к нему доступа.

Напомним, терминалы Starlink появились у российских окупантов еще в 2023 году.

В начале 2026 года враг начал активно использовать их для атаки дронами на Украину. Благодаря этому противник мог обходить украинскую ПВО и осуществлять управление своими БПЛА "онлайн".

В феврале тогдашний министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой заблокировать оккупантам спутниковую связь через Starlink. Для этого был создан " белый список ", включающий только официально зарегистрированные терминалы. Все остальные – выключили.

Уже через несколько дней у россиян на фронте массово "лег" Starlink. Его оккупанты также использовали для связи между подразделениями. Поэтому после блокировки Starlink в российских войсках начался хаос .

Некоторые СМИ считают, что блокировка Starlink для врага помогла Украине вернуть около 400 квадратных километров территории во время контрнаступления в начале 2026 года.