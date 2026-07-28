Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про російську агентку?

Як повідомляє СБУ, дівчина діяла під прикриттям звичайних прогулянок і поїздок таксі. Саме так вона намагалася непомітно фіксувати координати критичних об'єктів, які могли стати мішенню для російського удару.

За версією слідчих, до співпраці з ворогом студентка прийшла через пошуки "легкого" заробітку в телеграм-каналах. Після вербування вона отримала конкретні завдання від російських кураторів і почала об'їжджати Полтаву та околиці.

Окремим напрямком її роботи була фото- та відеофіксація позицій підрозділів протиповітряної оборони. Такі дані, як стверджують у спецслужбі, росіяни могли використати для підготовки повітряного удару по регіону.

Під час обшуків у неї вилучили смартфони та комп'ютерну техніку з доказами співпраці з ворогом. Затриманій уже повідомили про підозру у державній зраді.

Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Якщо провину доведуть, студентці загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала у Дніпрі агента Росії, який зареєстрував для окупантів понад 1000 терміналів Starlink. За даними слідства, чоловіка завербували через телеграм, після чого він оформлював обладнання на себе та підставних осіб. Усі незаконно зареєстровані термінали вже заблоковано, а підозрюваному оголосили про підозру у пособництві державі-агресору. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

В Одеські області також затримали агента ФСБ, який коригував російські удари по паливно-енергетичній інфраструктурі та логістиці Сил оборони. За даними слідства, його спіймали під час встановлення GPS-трекера на військовий бензовоз для наведення атаки в режимі реального часу. Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.