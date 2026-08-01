Про це повідомили в Службі безпеки України.

Що відомо про затримання зрадника, який працював на російські спецслужби?

За даними слідства, зловмисник збирав інформацію про теплові електроцентралі та електропідстанції, які забезпечують електроенергією столичний регіон і Житомирщину. Отримані відомості російські спецслужби могли використати для планування ракетно-дронових атак.

Паралельно агент шпигував за Силами оборони на півночі України. Він фіксував місця зосередження особового складу й військової техніки, а також пункти дислокації оперативних аеродромів і полігонів.

Як встановили правоохоронці, зрадником виявився працівник підприємства з обробки граніту в Житомирській області. У поле зору російських спецслужб він потрапив під час пошуку швидкого заробітку в телеграм-каналах. Після вербування чоловік використовував робочі поїздки для збору розвідданих. Зокрема, він відстежував наслідки попередніх російських атак по місцевих енергетичних об'єктах.

Співробітники СБУ задокументували його злочинну діяльність і затримали агента безпосередньо на робочому місці. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Правоохоронці також вжили заходів для захисту енергетичних об'єктів та інших локацій, які розвідував фігурант.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох агентів Кремля, які коригували російські удари по Донеччині. Один із них працював водієм комунальної автовишки у Краматорську та збирав координати позицій українських військових, інший – колишній працівник "Укрзалізниці" – передавав дані про позиції ЗСУ та фортифікації в районі Лимана. Обох затримали, вилучивши телефони з доказами співпраці з Росії. Їм оголосили підозру у держзраді, зараз вони під вартою. Зрадникам загрожує від 12 років ув'язнення до довічного з конфіскацією майна.

Також у Донецькій області викрили таксиста, який працював на російське ГРУ та коригував удари по Краматорську й околицях. Він збирав дані про командні пункти, склади та позиції ЗСУ, передаючи їх через родича в Росії.