Про це повідомили в СБУ.

Деталі викриття агента

Розслідування встановило, що таксист з Донеччини працював з російським ГРУ та наводив удари по запасних командних пунктах, логістичних складах та бойових позиціях Сил оборони України.

Під виглядом робочих поїздок ворожий агент об'їжджав прифронтові райони та позначав на гугл-картах місця базування й маршрути пересування українських військових.

Зібрані відомості зловмисник через месенджер передавав своєму родичу – "зв'язковому" російського ГРУ, який проживає в Росії та співпрацює зі спецслужбою країни-агресора,

– додали в СБУ.

Контррозвідка СБУ зафіксувала діяльність підозрюваного, убезпечила локації Сил оборони та затримала агента за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили бойову гранату Ф-1 і смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Вилучена в інформатора граната / Фото СБУ

Наразі коригувальнику повідомили про підозру та він перебуває під вартою. Йому може загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше на Полтавщині викрили студентку, яка передавала розвіддані російським спецслужбам. Під прикриттям прогулянок та поїздок вона придивлялася до енергооб'єктів та позицій української ППО.