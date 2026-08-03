Про це повідомили в СБУ.

Що відомо про затримання російського агента?

Як встановили правоохоронці, пріоритетними цілями для ворога були місцеві автозаправні станції. Крім того, агент мав збирати інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони в центральному регіоні України.

За інформацією СБУ, зловмисником виявився мобілізований військовослужбовець взводу технічного забезпечення однієї з місцевих військових частин. До уваги російської розвідки він потрапив після того, як публікував антиукраїнські коментарі в телеграм-чатах. Після вербування чоловік під час добових звільнень обходив місцевість, фотографував автозаправні станції та передавав окупантам їхні координати.

Також він повідомив ворогу місце дислокації власної військової частини. Співробітники СБУ затримали агента за місцем проходження служби.

Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російською розвідкою. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який збирав дані для підготовки ударів по енергетичних об'єктах Київщини та Житомирщини, а також шпигував за місцями базування українських військових. За даними слідства, завербований через телеграм працівник підприємства передавав росіянам координати важливих об'єктів. Йому повідомили про підозру у держзраді, зраднику загрожує довічне ув'язнення.

Крім того, українські спецслужби затримали двох агентів Кремля, які коригували російські удари по Донеччині, передаючи координати позицій Сил оборони в Краматорську та Лимані. За даними слідства, одним із затриманих є водій комунальної автовишки, іншим – колишній працівник "Укрзалізниці". Обом повідомили про підозру у держзраді, їм загрожує від 12 років ув'язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.