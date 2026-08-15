Как сообщает Служба безопасности Украины, контрразведчики разоблачили агента российской военной разведки в Днепропетровской области.

Подробности разоблачения российского агента

По данным следствия, корректировщиком оказался местный житель Никополя, который сбежал из учебного центра ВСУ до принесения военной присяги. Он скрывался по месту жительства и искал "легкие" заработки в соцсетях. Так мужчина согласился на сотрудничество с представителем российских спецслужб.

За обещанное "быстрое" денежное вознаграждение агент регулярно обходил прифронтовый город, скрытно фотографировал запасные командные пункты Сил обороны и боевые позиции украинской ПВО. Затем он отмечал их на картах Google.

Сотрудники СБУ разоблачили корректировщика, когда он только начинал свою шпионскую деятельность. Агента ГРУ задержали на территории частного домовладения. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российским куратором.

Одновременно правоохранители обеспечили безопасность мест дислокации и маршрутов передвижения украинских подразделений.

Фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей без права на залог. Шпиону может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Днепре и Житомире были задержаны агенты России, которые регистрировали терминалы Starlink для вражеских подразделений.