Як повідомляє Служба безпеки України, контррозвідники викрили агента російської воєнної розвідки на Дніпропетровщині.

Деталі викриття російського агента

За даними слідства, коригувальником виявився місцевий житель Нікополя, який втік із навчального центру ЗСУ до складання військової присяги. Він переховувався за місцем проживання та шукав "легкі" заробітки у соцмережах. Так чоловік погодився на співпрацю з представником російських спецслужб.

За обіцяну "швидку" грошову винагороду агент регулярно обходив прифронтове місто, приховано фотографував запасні командні пункти Сил оборони та бойові позиції української ППО. Далі він позначав їх на Google-картах.

Співробітники СБУ викрили коригувальника, коли він починав свою шпигунську діяльність. Затримали агента ГРУ на території приватного домоволодіння. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російським куратором.

Одночасно правоохоронці убезпечили місця дислокації та маршрути переміщення українських підрозділів.

Фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права на заставу. Шпигуну може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі та Житомирі було затримано агентів Росії, які реєстрували термінали Starlink для ворожих підрозділів.