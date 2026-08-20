Затриманим виявився місцевий безробітний з Рівненщини, який потрапив у поле зору ворога через антиукраїнські коментарі в месенджерах. Чоловік коригував ракетно-дронові удари та готувався до фізичної ліквідації українських військовослужбовців. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про діяльність зрадника

Для виявлення місць дислокації Сил оборони коригувальник об'їжджав територію на мотоциклі. При цьому він фіксував військові об'єкти на прихований відеореєстратор, вмонтований у шолом.

Зібрані координати потенційних цілей агент передавав окупантам через месенджери, а також надав російським кураторам віддалений доступ до власного смартфона.

Згодом зловмисник вирішив розширити свою діяльність і попросив у представників ФСБ зброю та боєприпаси. Завданням агента мала стати фізична ліквідація воїнів Сил оборони на території області. Крім того, він намагався дістати безпілотник для проведення аеророзвідки.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому під час нової розвідувальної вилазки поблизу об'єкта українських військ. Під час обшуків у нього вилучили комп'ютер, мобільний телефон із доказами злочинів та відеореєстратор.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині СБУ затримала російського агента, який втік із навчального центру ЗСУ та наводив удари по Нікополю.

Також СБУ затримала російського агента, який зареєстрував 27 Starlink для ворога.



