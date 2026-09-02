Подробиці викриття працівника СБУ

Затриманий оперуповноважений Коростенського райвідділу СБУ мав офіційний доступ до службової бази із грифом таємності. Замість використання інформації для розшуку злочинців посадовець відстежував вхідні й вихідні дзвінки, а також точне місцеперебування абонентів на замовлення сторонніх осіб. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Свій "бізнес" правоохоронець вів щонайменше з травня 2026 року. Викрити схему вдалося після того, як черговий клієнт звернувся до нього з проханням "пробити" номер дружини через підозру у зраді.

Силовик просив у клієнтів 50 тисяч гривень, при чому сплачувати людина мала двома рівними частинами. Першу половину суми посадовець брав як аванс, а решту – після надання повного звіту про телефонні з'єднання та геолокацію.

27 серпня підозрюваного вдалося затримати безпосередньо під час одержання другого траншу хабаря. Його злочин інкримінують як одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Покарання за це може бути в вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

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Слідчі ДБР та прокурори Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону наразі встановлюють повне коло клієнтів затриманого та масштаби його діяльності.

Випадки зловживань серед співробітників спецслужб залишаються у фокусі уваги антикорупційних органів. Нагадаємо, раніше співробітнику СБУ повідомили про підозру через створення схеми ухилення від мобілізації через фіктивне працевлаштування. Крім того, посадовець намагався "відмити" здобуті злочинним шляхом гроші.