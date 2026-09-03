Розлучення без походів до ДРАЦС: у Дії з’явилася нова послуга

У Дії запустили нову послугу, яка успішно пройшла тестування. Держава сприяє простому рішенню для громадян у непростих життєвих обставинах.

Нова послуга для пар у Дії

Тепер у застосунку Дія подружжя, яке бажає розлучитися, може зробити це без візитів до установ, черг та купи паперів. Послуга стала доступною – громадяни мають зробити лише кілька кроків у смартфоні. Про це повідомили в Дії.

Розірвання шлюбу онлайн офіційно запустили 3 вересня. Право на таке розлучення мають лише пари, які не мають дітей та вирішили припинити шлюб. Для родин з дітьми розлучення поки що можливе лише через суд.

Щоб провести онлайн-розірвання, один з подружжя повинен сформувати заяву в Дії. Далі відбувається перевірка даних в реєстрі ДРАЦСу.

Аби процес відбувся, обидвоє з подружжя мають дати на це свою згоду, інакше заяву подати не можна. Після цього шлюб розірвуть через місяць. За цей період пара може відкликати заяву, якщо відбудеться примирення, але зробити це варто не пізніше ніж за чотири години до відеоконференції.

Державний реєстратор проводить процедуру та затверджує розлучення.

Зауважимо, що якщо послуга в застосунку не з'явилася одразу, то його варто оновити.

Як саме працює послуга в Дії: дивіться відео

До слова, для тих, хто не користується Дією, процедура розлучення все ще доступна в органах ДРАЦС та через суд.

Життя буває різним. Але державні послуги мають залишатися простими й людяними за будь-яких обставин,

– повідомили розробники.

Заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів Валерія Коваль повідомила, що в тестовому режимі перша пара розлучилася ще 25 серпня.

Нагадаємо, влітку в застосунку Дія стартувало бета-тестування послуги онлайн-розірвання шлюбу для повнолітніх громадян України, які взаємно погодилися на розлучення.

Після завершення процедури актовий запис про розірвання шлюбу автоматично з'явиться в Дії, а паперове свідоцтво надсилатимуть поштою в межах України.