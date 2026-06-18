Як працюватиме розлучення у Дії

Послуга буде доступна для подружжя, яке має взаємну згоду на розлучення та не є батьками спільних неповнолітніх дітей, про що повідомили у Міністерстві юстиції України.

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Як працюватиме розлучення у Дії? Після запуску послуги один із подружжя зможе подати заяву через застосунок Дія, а інший – підтвердити її за допомогою Дія.Підпису.

Після перевірки даних громадян та проходження місячного строку відбуватиметься відеоконференція з працівником ДРАЦС. Під час неї подружжя має підтвердити намір розірвати шлюб та підписати згоду Дія.Підписом.

Актовий запис про розірвання шлюбу з’явиться у застосунку Дія. Це відбудеться автоматично – після завершення процедури. А вже паперові примірники свідоцтва надсилатимуться поштою, але в межах України.

Якщо ж пара має спільних неповнолітніх дітей, то скористатися послугою вони не зможуть. У такому випадку розірвання шлюбу можливе лише за рішенням суду.

Взяти участь у бета-тесті можуть пари, які відповідають таким критеріям:

є повнолітніми громадянами України;

мають взаємну згоду на розірвання шлюбу;

не мають спільних неповнолітніх дітей;

мають верифікований РНОКПП та Дія.Підпис у кожного з подружжя;

мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт;

перебувають у шлюбі, який зареєстрували в Україні, відомості про який містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Заповнити заявку можна сайті Дії.

Під час реєстрації на бета-тест послуги потрібно вказати саме ту електронну пошту, яка прив’язана до App Store або Google Play. На цю пошту надійде запрошення до бета-тесту.

Однак українців попередили, що перед початком тестування пошту перевіряють маркети. І якщо людина не отримала запрошення, то є ризик, що пошту просто не підтверджено. Громадянам радять зареєструватися ще раз з іншою поштою.

Що ще відомо про розлучення у Дії

Нагадаємо, що заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль розповідала, що за кілька місяців відбудеться повний запуск послуги. Тобто розлучення у Дії буде доступне для українців наприкінці літа.

Зокрема, одруження в Дії показало потребу в послузі розлучення. Згідно з інформацією, понад 41 тисяча українських пар вже зареєстрували шлюб саме через застосунок.