Слухи о блокировке карт из-за СОЧ: в Минобороны дали важное разъяснение

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть, не лишаются доступа к банковской карте или счету. Об этом распространенном мифе сообщили в Министерстве обороны.

Когда возможен арест средств на счете военнослужащего

В обществе распространено утверждение о том, что если военнослужащий самовольно покинул часть, то ему блокируют карту. С юридической точки зрения эта формулировка некорректна. Министерство обороны призвало проводить разграничение между приостановкой выплат и арестом средств на счете.

Если военнослужащий самовольно покинул часть, то ему лишь приостанавливается начисление и выплата денежного довольствия. При этом карта остается активной, а военнослужащий может свободно распоряжаться деньгами, которые уже находятся на ней.

Если военнослужащий самовольно покинул воинскую часть или место службы, выплата денежного довольствия приостанавливается со дня самовольного ухода. Возобновление выплаты денежного довольствия происходит со дня возвращения военнослужащего,

– пояснили в ведомстве.

Арест имущества и безналичных средств является отдельной юридической процедурой, которая не наступает автоматически в связи с фактом СОЧ. Для этого должны существовать предусмотренные законом основания и соответствующее процессуальное решение.

В частности, в рамках уголовного производства арест счетов регулируется статьей 170 Уголовного процессуального кодекса Украины. Для ограничения доступа к деньгам обязательно требуется постановление следственного судьи или суда.

То есть военнослужащий, находящийся в СОЧ, теряет право на получение зарплаты и других выплат от государства. Однако это не означает, что банк автоматически заблокирует карту или средства, которые уже находятся на счете.

Напомним, в денежное обеспечение военнослужащего входят должностной оклад, надбавки за воинское звание, надбавка за выслугу лет; прочие надбавки и доплаты, а также премия. Во время СОЧ человек не получает ни одну из этих выплат.

К слову, минимальное денежное обеспечение военнослужащих после реформы армии планируется на уровне от 30 тысяч гривен.