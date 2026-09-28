В Украине могут сократить число госслужащих: Корецкий анонсировал масштабный аудит

В будущем правительство может сократить число должностных лиц центральных и местных органов исполнительной власти. Вероятно, это удастся сделать за счет упрощения бюрократических процедур.

Правительство инициирует оптимизацию штата государственных служащих

С помощью масштабного аудита и пересмотра функциональных полномочий органов исполнительной власти в Украине можно будет сократить штат таких органов. Количество сотрудников будет определено после изучения функциональных полномочий. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур.

Аудит направлен на сокращение некоторых ненужных бюрократических процессов. Таким образом, станет возможным сократить количество госслужащих, занимающихся ими. Однако первоочередная цель правительства – определить этот функционал.

Корецкий анонсировал реформу, состоящую из:

правительственного блока – в отношении центральных органов исполнительной власти;

местного блока, который охватит областные и районные государственные администрации.

Определить функционал, по словам премьера, необходимо для того, чтобы понять, на каких процессах уже нужно сделать акцент, а какие можно отложить до окончания войны. Кабмин уже сделал первый шаг в этом направлении.

Функционал будем упрощать по максимуму, насколько это возможно. Упрощать все бюрократические процессы и отменять целые функции, если этот бюрократический процесс не нужен. Итак, он далее обновлен, актуализирован,

– сказал Сергей Корецкий.

О том, как работает оптимизация, премьер узнал во время работы в государственном секторе экономики, ведь он видел работу госаппарата "со стороны". Корецкий отметил, что некоторые вещи нужно сознательно рассмотреть, проанализировать и принять правильное решение.

Известно, что аналитический этап реформы продлится несколько недель. После этого будут обнародованы результаты и план по отмене конкретных функций, совершенствованию работы органов власти и новой численности государственного аппарата.

Напомним, на оборонные нужды Украине сейчас требуется дополнительно 27 миллиардов долларов. Чтобы покрыть этот дефицит, правительство уже пересматривает гражданские расходы. В частности, приостанавливается финансирование ремонта дорог, программ устойчивого развития и части культурных инициатив.

Правительство уже нашло около 7 миллиардов долларов за счет экономии и перераспределения расходов. Эти средства должны быть направлены на нужды Сил обороны. Зарплаты военных и выплаты семьям погибших, по словам премьера Сергея Корецкого, будут обеспечены до конца 2026 года.