Долги уплачены, а данные до сих пор в Реестре: почему так происходит и что нужно делать

Нередко человек, который попал в Реестр должников, но уже выплатил все обязательства, находит свое имя снова. Сведения из Реестра изымаются, когда производство в отношении должника закрывается. Для этого надо подавать заявление.

Почему человек попал в реестр должников?

Из-за имеющихся сведений о лице в Едином реестре должников происходит блокировка определенных действий с имуществом или задержка финансовых операций. Если человек уже погасил долги, то пребывание в реестре для него – это проблема. О том, как происходит процесс внесения и изъятия общин в Реестр должников, сообщили на сайте Судебной власти Украины.

Смотрите также Неплатежеспособность и банкротство: какие процедуры предусматривает украинское законодательство

Исполнительное производство в отношении должника является завершающей стадией судебного разбирательства. Реестр должников создали как часть автоматизированной системы исполнительного производства. Там в реальном времени публикуются данные о невыполненных имущественных обязательствах и предотвращения отчуждения имущества должниками.

Когда появляется постановление об уголовном производстве против человека, то его данные вносятся в Реестр. А исключение из него регулирует Закон, Инструкция по организации принудительного исполнения решений и Положение об АСВП. Так, когда заканчивается производство и исполнительный документ возвращается к взыскателю, то данные о должнике должны удаляться. Также человек не считается должником, после того, как отменяются меры принудительного исполнения о взыскании периодических платежей.

Например, когда признано, что у человека нет долгов по уплате алиментов, исполнитель должен вынести постановление об отмене мер принудительного исполнения. Тогда лицо удаляют из Реестра.

Как оформить постановление?

Должник подает заявление для исключения сведений из Единого реестра. Пакет документов вместе с материалами соответствующего исполнительного производства содержит:

документ или копию документа, подтверждающий основания для исключения данных. Это может быть квитанция об уплате долга, решение суда, документ о возврате исполнительного документа и т.д;

постановление исполнителя.

Своевременное исключение сведений из Реестра нужно человеку не как техническая процедура. Если это сделать, то все имущественные права и возможность свободно распоряжаться своими финансовыми интересами возвращается к бывшему должнику.

Как действовать при наличии финансовых трудностей?