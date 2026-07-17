После посещения ТЦК адвокат получила инвалидность: Лубинец сообщил случае в Харькове

От незаконных действий сотрудников ТЦК страдают не только военнообязанные, но даже их защитники. Нередкие случаи избиений и оскорблений в адрес адвокатов свидетельствуют о том, что право человека на защиту для должностных лиц ничего не значит.

Сотрудник ТЦК не понес ответственности за избиение адвоката

В прошлом году в Харькове адвокат приехала, чтобы защищать интересы своего клиента, которого мобилизовали. Однако вместо диалога она получила травмы, в результате чего ей впоследствии установили инвалидность. Об этом громком случае рассказал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

В марте женщина должна была выполнять свои обязанности в Киевском районном ТЦК и СП в Харькове. Но ее не допустили к клиенту. Более того, сотрудники применили силу против адвоката и серьезно избили ее.

В настоящее время женщине установлена III группа инвалидности. Чтобы доказать незаконность действий ТЦК, она обратилась в Европейский суд по правам человека.

Адвокат перенесла лечение тяжелых травм, операцию и реабилитацию, а за это время сотрудника центра комплектования, виновного в избиении, так и не установили. Правоохранители, имея заявление от женщины, не смогли ни нормально допросить сотрудников, ни провести эффективные действия по расследованию уголовного преступления.

Это просто немыслимо: как адвокат, пришедший выполнять свой профессиональный долг, оказался на больничной койке? Если за право быть адвокатом человек платит собственным здоровьем, то это уже вопрос не отдельного инцидента. Это тревожный сигнал для всей системы правосудия,

– написал Дмитрий Лубинец.

Суд вмешался, чтобы заставить правоохранителей все же начать расследование, а ГБР уже возбудило отдельное уголовное дело по факту возможной служебной халатности сотрудников полиции.

Однако пострадавшая уже более года ждет правосудия и надеется, что ЕСПЧ поможет наказать должностное лицо, которое серьезно превысило свои полномочия.

Омбудсмен требует, чтобы компетентные органы отреагировали на инцидент и факт препятствования законной деятельности адвоката и избиения, а также на то, что расследование преступления затягивается.

Случай не единичный

Комитет по защите прав адвокатов при Совете адвокатов Харьковской области сообщает, что за год физическая сила была применена в отношении 17 адвокатов во время их работы. Иногда на защитников оказывали давление еще и психологически или угрожали мобилизацией. Таким образом, государство не может гарантировать право на защиту.

К слову, адвокат Руслан Ружицкий в комментарии 24 Канала пояснил, что сотрудники ТЦК не имеют права силой задерживать людей на улице и доставлять их в центр комплектования для обновления данных или мобилизации. Такие полномочия имеет только полиция и только в отношении военнообязанных, находящихся в розыске.

По словам эксперта, представителей ТЦК могут привлечь к ответственности за превышение полномочий или нанесение телесных повреждений, но для этого необходимо расследование ГБР и прокуратуры. Адвокат советует фиксировать возможные нарушения на видео, ведь именно такие доказательства могут помочь доказать незаконные действия сотрудников