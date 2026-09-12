Не все документы имеются: откажут ли из-за этого в проверке и регистрации авто

У украинцев часто возникают подобные вопросы при проверке автомобиля перед его покупкой на вторичном рынке. В частности, проблемы могут возникнуть, если документов на транспортное средство не хватает или информация, указанная в них, не совпадает с реальной.

Важные вопросы, которые следует согласовать перед покупкой автомобиля

Осложнить покупку и оформление автомобиля может отсутствие экспертизы, которая проводится при наличии всех необходимых документов. Однако неполный пакет документов не означает, что в проведении экспертизы будет отказано. Об этом рассказали в Экспертной службе МВД.

Специалисты пояснили, что перечень документов для проведения экспертизы зависит от конкретной ситуации. Обязательным является документ, удостоверяющий личность заявителя. Идентификационный код может понадобиться в предусмотренных случаях, а свидетельство о регистрации транспортного средства потребуют, если автомобиль уже зарегистрирован. Также заявитель должен предоставить договор купли-продажи, документы на транспортное средство, выданные за рубежом (если это "евробляха"). Если интересы человека представляет уполномоченное лицо, то дополнительно требуется документ, подтверждающий его полномочия.

В ходе проверки специалисты сверяют VIN-код и другие идентификационные номера. Удается также выявить наличие или отсутствие подделки или изменений.

Бывают случаи, когда документов недостаточно для экспертизы или государственной регистрации автомобиля. В МВД объясняют, что в таком случае могут потребовать дополнительные материалы. Если их удается найти, то процедура пройдет без проблем.

Также администраторы сервисных центров могут отказать в регистрации автомобиля. Однако причина – это не только отсутствие какого-либо документа. Регистрацию не проведут, если:

установлено, что автомобиль находится в розыске, на него наложен арест или установлен запрет на отчуждение;

автомобиль является вещественным доказательством в уголовном производстве;

идентификационные номера уничтожены, изменены или имеют признаки подделки;

идентификационные данные автомобиля не соответствуют информации в документах или государственных информационных системах;

документы подделаны или содержат несоответствия.

Поэтому сам факт наличия полного пакета документов еще не гарантирует проведения регистрационных действий. Проверяется совокупность данных: документы, информация в государственных реестрах и непосредственно транспортное средство,

– говорится в сообщении.

Сколько стоит перерегистрация автомобиля в Украине

В 2026 году перерегистрация автомобиля в Украине стоит ориентировочно 1 306 гривен, если речь идет об автомобиле с выдачей нового свидетельства о регистрации и номерного знака. В эту сумму входят 350 гривен за административную услугу, 606 гривен за бланк свидетельства и 350 гривен за номерной знак.

Окончательная стоимость зависит от конкретного регистрационного действия и типа автомобиля. Важно не путать перерегистрацию с первоначальной государственной регистрацией легкового автомобиля. При первоначальной регистрации дополнительно уплачивается сбор в Пенсионный фонд, размер которого зависит от стоимости автомобиля.