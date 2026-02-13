Лучше посидеть дома: как украинцам в США избежать задержаний ICE

В нескольких штатах США активизировались рейды миграционной службы ICE, что вызвало беспокойство среди украинской общины. Представители диаспоры советуют всегда иметь при себе документы и минимизировать риски во время проверок.

В США проходят рейды по поиску нелегалов

В ряде американских штатов в течение зимы 2025–2026 годов усилились проверки со стороны Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) и Пограничного патруля (U.S. Border Patrol), сообщает 24 Канал. По словам украинцев, проживающих в США, рейды происходят не только вблизи границы, но и в городах – возле магазинов, складов и на улицах.

Собеседники среди украинской диаспоры рассказывают о росте напряжения и страха, в частности среди тех, кто находится в процессе оформления или продления своего миграционного статуса (pending status). Речь идет о лицах, которые подали документы на убежище или другой легальный статус, получили подтверждение о принятии дела к рассмотрению (Receipt Notice), но еще ожидают решения.

По их словам, даже наличие разрешения на работу, номера социального страхования (Social Security Number) или водительского удостоверения не всегда защищает от проверок. В общинах активно распространяют советы всегда носить с собой документы и по возможности избегать мест массового скопления людей во время волн рейдов.

Какие документы советуют иметь при себе?

Представители украинской общины и иммиграционные консультанты рекомендуют всегда держать при себе:

грин-карту (Green Card) – для постоянных резидентов;

разрешение на работу (Employment Authorization Document);

документ о предоставлении или продлении временного защищенного статуса (Temporary Protected Status);

копии поданных в миграционную службу заявлений и подтверждение их получения;

удостоверение личности, выданное в США (водительское удостоверение или другой государственный документ).

Отдельно советуют сохранять контакты адвоката и членов семьи, а также заранее урегулировать вопрос опеки над детьми на случай непредвиденных ситуаций.

Какие программы сейчас действуют для украинцев?

После начала полномасштабной войны сотни тысяч украинцев прибыли в США по программе "Единение ради Украины" (Uniting for Ukraine). Часть из них впоследствии изменила статус или подала документы на убежище.

Временный защищенный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины сейчас продлен до 19 октября 2026 года. Разрешения на работу, выданные в рамках этой программы, автоматически продлены до 19 апреля 2026 года.

В то же время в общинах фиксируют единичные случаи депортаций и задержаний лиц с незавершенными иммиграционными процедурами. По словам представителей диаспоры, ситуация различается в зависимости от штата: в приграничных регионах проверки проходят чаще.

Среди людей царит атмосфера неопределенности

Часть украинцев сообщает, что из-за опасений проверок меньше путешествует внутри страны и воздерживается от выезда за границу даже при наличии действительных документов. В социальных сетях распространяются сообщения об активности ICE в отдельных районах и рекомендации по безопасному поведению.

Юристы отмечают: в случае контакта с представителями миграционных органов важно сохранять спокойствие, не предоставлять ложной информации и пользоваться правом на юридическую защиту.

Представители украинской общины подчеркивают, что главное – иметь действующие документы, следить за статусом своего дела и заблаговременно консультироваться со специалистами по миграционному праву.

