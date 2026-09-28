Контрабандный iPhone создает проблемы: адвокат предупредила о штрафах и конфискации

Незаконным считается перемещение товаров через границу Украины без таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, если превышен установленный законом стоимостной порог. При наличии отягчающих обстоятельств нарушителя могут лишить свободы, а также конфисковать имущество.

Как наказывают в Украине за контрабанду

Случаи ввоза контрабандной техники, продуктов и т. п. таможенники фиксируют сразу, как только нарушитель пытается пересечь границу. Еще с 1 июля 2024 года в Украине действует уголовная ответственность за товарную контрабанду. Закон определяет стоимость гаджетов, при которой их ввоз не считается контрабандным. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат АО "Eternix" Дарья Лазарева.

По словам эксперта, когда в Украину контрабандой ввозят, например, iPhone, то таможня квалифицирует преступление по статье 471 Таможенного кодекса (недекларирование товаров) и статье 483 (перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля).

Важно! Это касается случаев, когда гаджеты ввозят в больших количествах. Для меньших партий, которые не составляют состава уголовного правонарушения, действуют нормы Таможенного кодекса.

За соответствующие нарушения возможно наложение штрафа и конфискация товара.

Дария Лазарева Кандидат юридических наук, адвокат, АО "Eternix" Количество гаджетов само по себе не определяет, является ли их ввоз контрабандой. Значение имеет только то, что именно вы везете, для чего, какова стоимость товара и как он пересекает таможенную границу. Мобильные телефоны в количестве до двух штук могут относиться к личным вещам. То есть один или два iPhone в чемодане еще не означают нарушение таможенного законодательства.

Однако Дарья Лазарева подчеркнула, что таможенное законодательство проводит различие между личными вещами, которые должны носить некоммерческий характер, и тем, за что могут привлечь к ответственности. Так, если новый упакованный iPhone рассматривается как приобретенный за рубежом товар, на первый план выходит уже его стоимость.

При въезде в Украину на автомобиле или поезде беспошлинная норма при установленных законом условиях составляет до 500 евро и 50 кг, самолетом – до 1 000 евро. Поэтому даже один новый iPhone стоимостью, например, 1 300 евро может потребовать декларирования и уплаты таможенных платежей. При таких условиях владелец должен задекларировать товар, чтобы ввезти его в Украину законно. При этом налогообложению будет подлежать только сумма, превышающая лимит.

Представим простую ситуацию: вы купили за границей новый iPhone за 1 800 евро и возвращаетесь с ним в Украину на автомобиле или поезде. Если смартфон ввозится как приобретенный товар, действует необлагаемый лимит в 500 евро. То есть налоги будут начисляться не на всю стоимость телефона, а на сумму превышения – в нашем случае на 1 300 евро. Сначала на эту сумму начисляется 10 % пошлины – 130 евро. Далее уплачивается 20% НДС, причем в базу для его расчета входит и сумма пошлины. Таким образом, НДС составит еще 286 евро,

– рассказала адвокат.

Дария подытожила, что телефон такой стоимости можно легально ввезти после уплаты примерно 416 евро таможенных платежей, в гривневом эквиваленте по соответствующему курсу на день оформления. Эксперт подчеркнула, что такие таможенные сборы касаются только вещей, которые таможня признает приобретенным товаром, а не личными вещами. Таможенная служба может отнести к личным вещам до двух мобильных телефонов, но характер и обстоятельства их ввоза имеют значение.

В то же время за перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, если оно совершено в значительном размере, может быть назначен штраф в размере от 10 тысяч до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если контрабанда совершена по предварительному сговору группой лиц, лицом, ранее судимым за контрабанду, должностным лицом с использованием служебного положения или в большом размере, ответственность ужесточается: от штрафа в размере 50 тысяч – 75 тысяч необлагаемых минимумов до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с возможностью конфискации имущества.

За контрабанду, совершенную организованной группой, предусмотрено от 7 до 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При этом значительным размером считается общая стоимость предметов контрабанды, которая в 5 тысяч и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а большим размером – в 10 тысяч и более раз. И здесь снова нет магической цифры – три, пять или десять iPhone. Для привлечения к ответственности по статье 201-3 Уголовного кодекса Украины имеют значение способ перемещения товара через границу и его стоимость,

– добавила Дарья Лазарева.

Ответственность, или ее отсутствие, зависит от того, как именно человек везет товар, с какой целью, на какую сумму и соблюдает ли он правила таможенного контроля и декларирования.

Что грозит тому, кто продает контрабандные гаджеты

Продажа смартфона, который был незаконно ввезен в Украину, сама по себе еще не означает, что продавец будет нести ответственность за контрабанду. Его вины не будет, если он сам не причастен к незаконному перемещению товара через таможенную границу.

В то же время "серый" гаджет создает для продавца целый комплекс других рисков, – уточняет Лазарева. Статья 484 Таможенного кодекса предусматривает ответственность за хранение, перевозку или приобретение товаров, ввезенных вне таможенного контроля или с сокрытием от него. Кроме того, продавец техники должен вести надлежащий учет товара и иметь документы, подтверждающие его происхождение.

За реализацию неучтенных товаров в предусмотренных законом случаях может применяться финансовая санкция в размере двойной стоимости такого товара по ценам реализации. Дополнительные риски возникают, если техника продается без надлежащего проведения операций через РРО/ПРРО, а полученная выручка скрывается от налогообложения.

Если неуплаченные налоги достигают значительных сумм, вопрос может перейти уже в плоскость уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Поэтому адвокат отмечает, что ввезенный контрабандой iPhone создает риск не только для того, кто провез его через границу. Ведь юридические последствия могут возникнуть на всей последующей цепочке его реализации.

Напомним, на пункте пропуска "Нижанковичи" на границе с Польшей пограничники и таможенники недавно обнаружили 8 незадекларированных iPhone 18 Pro Max. Телефоны нашли в двух автомобилях, на которых ехали жители Львовской области.

Водители заявили, что телефоны везли для личного пользования, однако технику не задекларировали. Общая ориентировочная стоимость смартфонов – около 850 тысяч гривен. Таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил, а все телефоны изъяли и передали на склад таможни.