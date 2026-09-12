Проверка документов на улице: имеет ли право полиция требовать предъявить военный билет

В Украине во время военного положения военно-учетный документ могут проверять не только сотрудники ТЦК и СП. К таким мероприятиям могут привлекаться и полицейские, но их полномочия ограничены законом.

Кто может проверять военно-учетный документ

Во время мобилизации для проведения мероприятий по оповещению могут создаваться специальные группы. Это предусмотрено Порядком проведения призыва во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабмина № 560, пишет "Судебно-юридическая газета".

В состав таких групп могут входить:

представители ТЦК и СП;

сотрудники местных государственных или военных администраций;

сотрудники органов местного самоуправления;

а также представители Национальной полиции.

То есть полицейские также могут участвовать в таких мероприятиях в составе соответствующей группы.

А вот частные охранники или члены общественных формирований не имеют права требовать предъявить военный билет ни при каких обстоятельствах.

Что именно проверяют

Во время проверки уполномоченные лица могут сверять данные человека и сведения из его военно-учетного документа с информацией в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Поэтому каждый военнообязанный украинец должен всегда иметь при себе паспорт и военный билет.

Если будет выявлено нарушение правил воинского учета или несоответствие между документом и данными Реестра, человеку могут предложить пройти в соответствующий ТЦК и СП. Это может потребоваться:

для уточнения персональных данных;

для постановки на воинский учет;

для сверки информации;

или для прохождения медицинского осмотра.

Для этого военнообязанному вручается повестка. В случае отказа ее получить, представители группы составляют соответствующий акт. Именно тогда в дело может вмешаться полиция. Правоохранители имеют полномочия осуществить административное задержание и принудительно доставить нарушителя в военкомат.

В то же время напомним, что полномочия групп оповещения не безграничны. В частности, Министерство обороны официально признало незаконными попытки ТЦК останавливать граждан или вручать повестки прямо на улице во время воздушной тревоги, ведь это подвергает людей смертельной опасности.