Хто може перевіряти військово-обліковий документ

Під час мобілізації для проведення заходів оповіщення можуть створювати спеціальні групи. Це передбачено Порядком проведення призову під час мобілізації, затвердженим постановою Кабміну №560, пише Судово-юридична газета.

До складу таких груп можуть включатися:

представники ТЦК та СП;

працівники місцевих державних або військових адміністрацій;

співробітники органів місцевого самоврядування;

та представники Національної поліції.

Тобто поліцейські також можуть брати участь у таких заходах у складі відповідної групи.

А от приватні охоронці чи члени громадських формувань вимагати військовий квиток не можуть за жодних обставин.

Що саме перевіряють

Під час перевірки уповноважені особи можуть звіряти дані людини та відомості з її військово-облікового документа з інформацією в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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Тому кожен військовозобов'язаний українець повинен завжди носити з собою паспорт та військовий квииток.

Якщо виявиться порушення правил військового обліку або невідповідності між документом та даними Реєстру, людині можуть запропонувати прослідувати до відповідного ТЦК та СП. Це може бути необхідно:

для уточнення персональних даних;

для взяття на військовий облік;

для звірки інформації;

або для проходження медичного огляду.

Для цього військовозобов'язаному вручається повістка. У разі відмови її отримати, представники групи складають відповідний акт. Саме тоді в гру може вступити поліція. Правоохоронці мають повноваження здійснити адміністративне затримання та примусово доставити порушника до військкомату.

Водночас нагадаємо, що повноваження груп оповіщення не є безмежними. Зокрема, Міністерство оборони офіційно визнало незаконними спроби ТЦК зупиняти громадян чи вручати повістки прямо на вулиці під час повітряної тривоги, адже це наражає людей на смертельну небезпеку.