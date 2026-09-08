Чи можна проводити заходи з оповіщення під час повітряної тривоги

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану отримала від Міністерства оборони відповідь про незаконні дії груп оповіщення, які вручають повістки під час повітряної тривоги. Відомство зазначає, що такого права чинне законодавство їм не дає. Відповідне офіційне роз'яснення публікують представники ТСК.

Так законодавство не дозволяє службовцям ТЦК зупиняти чи затримувати громадян під час загрози повітряних атак. Заступниця міністра оборони Любов Галан у відповіді на запит ТСК повідомила, що такі дії службовців порушують право цивільних на захист. Тобто під час сигналу про повітряну тривогу всі громадяни у першу чергу мають турбуватися про безпеку й перебувати в укриттях.

Посадовиця Міноборони зазначила, що немає жодних законодавчих актів, які б встановлюють алгоритм поведінки груп оповіщення ТЦК під час оголошення сигналу тривоги.

Законодавством не передбачено повноважень складу груп оповіщення ТЦК та СП зупиняти, утримувати чи громадян у публічних місцях або перешкоджати їх прямуванню до укриттів під час дії сигналу "Повітряна тривога",

– йдеться в повідомленні.

Тобто фактична відповідь міністерства говорить про порушення норм права службовцями ТЦК, які намагаються вручати повістки чи перевіряти документи прямо на вулиці, доки є загроза застосування ворогом зброї. Це створює ризики для життя громадян та службовців.

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Проте у відомстві кажуть, що під час тривоги ТЦК можуть перевіряти військово-облікові дані безпосередньо в укриттях, але вже після того, як тривога закінчується.

Таким чином тимчасова слідча комісія намагається поступово розв'язувати суперечливі ситуації під час заходів оповіщення на вулицях.

Які документи повинні мати при собі військовозобов'язані

Військовозобов'язані повинні носити військово-обліковий документ, навіть якщо вони мають чинну відстрочку або бронювання. Документ може бути паперовим або електронним – військовий квиток, тимчасове посвідчення, приписне або військово-обліковий документ нового зразка. Якщо документ зберігається в Резерв+, то експерти радять додатково завантажити його на телефон або мати паперову роздруківку, щоб документ був доступний навіть без інтернету.

Самої довідки про відстрочку недостатньо, її потрібно пред'являти разом із військово-обліковим документом, серія та номер якого вказані у довідці. Це стосується також людей, які виключені з військового обліку.