24 Канал розповідає, що буде з мобілізацією у вересні.

Кого мобілізуватимуть першочергово у вересні?

Загальний призов триває у плановому режимі, однак армія має чіткі пріоритети щодо комплектування Сил оборони. У першу чергу повістки отримують чоловіки віком від 25 до 60 років без досвіду служби, які не мають відстрочки чи броні, а також військовозобов'язані з практичним досвідом або офіцери запасу. Крім того, на службу можуть викликати громадян, які раніше були зняті з обліку за станом здоров'я, але визнані придатними після повторного проходження військово-лікарської комісії.

Найбільший попит у військових частинах зберігається на дефіцитні спеціальності. Зокрема, йдеться про операторів безпілотників, артилеристів, зв'язківців, медиків, фахівців сфери інформаційних технологій та водіїв. Чоловіки віком до 25 років без військово-облікового досвіду вважаються призовниками і можуть долучитися до лав Збройних Сил лише добровільно за спеціальним контрактом.

Окрему увагу суспільства привернули заяви щодо можливого обмеження призову для старших вікових груп. У профільних відомствах вивчають ініціативи щодо зменшення мобілізаційного тиску на громадян віком понад 50 або 55 років. Водночас винятки робитимуть для осіб із дефіцитними військовими спеціальностями. Наразі остаточного рішення не ухвалено, а знижувати нижню межу призову менше за 25 років у Міноборони та Генштабі не планують.

Разом із тим у мережі продовжують з'являтися чутки про нібито обов'язковий призов жінок. У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки наголошують, що жодних подібних законопроєктів чи внутрішніх обговорень не існує, а українські жінки можуть ставати до лав Сил оборони виключно за власним бажанням.

Нагадаємо, Зеленський раніше наголошував, що реформування системи мобілізації в Україні не може бути завданням лише однієї посадової особи. За його словами, для впровадження необхідних змін потрібна злагоджена взаємодія Міністерства оборони та військового командування.

Президент підкреслив, що ані новий міністр оборони, ані новий головнокомандувач ЗСУ не зможуть самостійно провести реформу. Ефективні зміни можливі лише за умови тісної координації між ними, адже питання мобілізації потребує комплексного підходу та спільної роботи всіх відповідальних структур.