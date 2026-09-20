Нет военного билета или "Резерв+": могут ли все равно мобилизовать

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, поэтому все военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ. В то же время его отсутствие в бумажном виде не означает, что человека сразу же призовут на службу.

Могут ли мобилизовать без билета

Наличие или отсутствие действующего военно-учетного документа никоим образом не защищает человека от призыва во время военного положения, пишет портал "Юристы.UA".

Чтобы вас не мобилизовали, вы должны иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации,

– подчеркнул юрист Владислав Дерий.

По его словам, каждый военнообязанный должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и действующий военный билет или временное удостоверение.

Могут ли мобилизовать без "Резерв+"

При этом сегодня военно-учетный документ не обязательно должен быть именно бумажным военным билетом. Законодательство предусматривает его электронную форму.

Документ формируется на основе данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и содержит QR-код для проверки.

Электронный документ можно сформировать через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

При этом документ должен быть актуальным. Военнообязанный должен обновить информацию, если изменились:

персональные данные;

семейное положение;

место жительства;

или другие сведения.

Наличие приложения "Резерв+" не обязательно. Важно, чтобы у гражданина был действующий военно-учетный документ в предусмотренной законодательством форме.

Если человек пользуется электронным военно-учетным документом, его можно предъявить для проверки вместо бумажного.

Что грозит за отсутствие документов

Отсутствие каких-либо документов во время проверки сотрудниками ТЦК и полиции может привести к административному задержанию сроком до 72 часов.

Военнообязанного могут доставить в территориальный центр комплектования:

для установления личности;

проверки его военно-учетных данных;

и выяснения обстоятельств возможного нарушения.

В то же время за нарушение правил воинского учета в особый период предусмотрен штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен.

Если же штраф проигнорировать, исполнительная служба автоматически удвоит эту сумму, причем уплата денег не освобождает от обязанности явиться в ТЦК и от возможной мобилизации.

Напомним, что в декабре прошлого года правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов. С тех пор "Резерв ID" стал основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов.