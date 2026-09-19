Чи можуть мобілізувати без квитка

Наявність чи відсутність актуального військово-облікового документа жодним чином не захищає людину від призову під час воєнного стану, пише портал "Юристи.UA".

Щоб Вас не мобілізували, Ви повинні мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації,

– підкреслив юрист Владислав Дерій.

За його словами, кожен військовозобов'язаний повинен мати при собі документ, що підтверджує особу, та актуальний військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Чи можуть мобілізувати без "Резерв+"

При цьому сьогодні військово-обліковий документ не обов’язково має бути саме паперовим військовим квитком. Законодавство передбачає його електронну форму.

Документ формується на основі даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і містить QR-код для перевірки.

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Електронний документ можна сформувати через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста.

Водночас документ має бути актуальним. Військовозобов’язаний повинен оновити інформацію, якщо змінилися:

персональні дані;

сімейний стан;

місце проживання;

чи інші відомості.

Мати застосунок "Резерв+" не обов'язково. Важливо, щоб у громадянина був чинний військово-обліковий документ у передбаченій законодавством формі.

Якщо людина користується електронним військово-обліковим документом, його можна пред’явити для перевірки замість паперового.

Що буде за відсутність документів

Відсутність будь-яких документів під час перевірки працівниками ТЦК та поліції може призвести до адміністративного затримання терміном до 72 годин.

Військовозобов'язаного можуть доставити до територіального центру комплектування:

для встановлення особи;

перевірки її військово-облікових даних;

та з'ясування обставин можливого порушення.

Водночас за порушення правил військового обліку в особливий період передбачається штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень.

Якщо ж штраф проігнорувати, виконавча служба автоматично подвоїть цю суму, причому сплата грошей не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК і від можливої мобілізації.

Нагадаємо, що минулого року у грудні уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів. Відтоді Резерв ID став основним документом для призовників, військовозобов’язаних та резервістів.