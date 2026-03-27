Незаконная или законная мобилизация: адвокат объяснил, когда ТЦК превышают полномочия

Адвокаты уверяют, что представители ТЦК и СП не имеют никакого законного права силой доставлять людей для обновления данных и заниматься так называемой "бусификацией". Часто служащие даже не несут ответственности за свои действия. Это происходит только если они кого-то избили или лишили жизни.

Какие действия ТЦК являются законными?

Законодательством не предусмотрено, чтобы представители ТЦК и СП задерживали человека на улице, силой пихали его в бус и похищали. Такие полномочия имеет только полиция и только при условии, что человек находится в розыске ТЦК. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Руслан Ружицкий.

Важно, что работники ТЦК являются государственными служащими. Житомирский областной территориальный центр ранее опроверг о приватности ТЦК и о том, что структура не входит в состав Вооруженных Сил Украины и не имеет никаких прав. Гражданам объяснили, что центры работают исключительно в законодательном поле, а миф о "частные компании" является оправданием тех, кто не желает выполнять свой воинский долг. Руслан Ружицкий прокомментировал этот вопрос с точки зрения законодательства.

Руслан Ружицкий Адвокат В структуру ВСУ входят органы военного управления, а одним из органов военного управления является ТЦК и СП. Это определено в Законе Украины "О Вооруженных силах Украины" и в Законе Украины "Об обороне Украины". Поэтому представители ТЦК являются военнослужащими ВСУ.

В большинстве случаев работники ТЦК действуют законно. Эксперт пояснил, что доставка военнообязанного и даже причинение ему в процессе этого телесных повреждений, никак не влияет на вопрос законности мобилизации. По его словам, это отдельные этапы. И незаконными считаются именно превышение полномочий.

То есть, если лицо незаконно доставили в ТЦК, избив его, но он не имеет отсрочки и по решению ВВК пригоден к службе, то мобилизация в таком случае все равно будет законной.

Несут ли служащие ТЦК ответственность за свои действия?

В то же время Руслан Ружицкий отметил, что представителей ТЦК регулярно привлекают к ответственности за их противозаконные действия, когда они причинили кому-то телесные повреждения или иной вред. Чтобы было реально это доказать, эксперт советует снимать такие действия на видео.

Но наказать представителей ТЦК за незаконное задержание людей на улице и "бусификацию" можно только после сообщения о подозрении со стороны ГБР и прокуратуры.

Но сейчас государство решило, что цель – мобилизация – оправдывает средства – незаконное задержание людей на улице и доставка их для уже законной мобилизации,

– говорит адвокат.

